Colo apprenante USEP Sport et Nature – CPIE des Pays de l’Aisne CPIE des Pays de l’Aisne, 25 octobre 2021, Merlieux-et-Fouquerolles.

Colo apprenante USEP Sport et Nature – CPIE des Pays de l’Aisne

du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à CPIE des Pays de l’Aisne

Située au cœur de la campagne Laonnoise, destination Merlieux-et-Fouquerolles au CPIE DES PAYS DE L’AISNE (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) pour un séjour 100% Nature ! A travers ce séjour, nous te proposons la découverte de la faune et de la flore mais aussi des activités sportives de pleine nature. Avec tes amis, tu pourras exprimer ton esprit créatif en réalisant des productions artistiques grâce à l’ensemble des fleurs, feuilles, branche, fruits…tu participeras à des activités ludiques et sportives dans un environnement naturel. Ce séjour t’invitera également à découvrir de nouveaux goûts et plats grâce à notre cuisinier et surtout déguster des produits locaux et bio. Le CPIE dispose d’un site exceptionnel et d’outils pédagogiques « grandeur nature » comme le Centre des Eaux Douces (aquariums), une ferme, un jardin pédagogique, un parc boisé, un centre de documentation, … Site internet : [https://www.cpie-aisne.com/](https://www.cpie-aisne.com/)

Séjour entièrement gratuit (Attention, le nombre de places étant limitées, les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre de réception des inscriptions)

Le développement durable et la transition écologique (découverte et protection de la nature) Les activités sportives de pleine nature (Course d’orientation, randonnée, …)

CPIE des Pays de l’Aisne 33 Rue des Victimes de Comportet, 02000 Merlieux-et-Fouquerolles Merlieux-et-Fouquerolles Aisne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-25T10:00:00 2021-10-25T23:59:00;2021-10-26T00:00:00 2021-10-26T23:59:00;2021-10-27T00:00:00 2021-10-27T23:59:00;2021-10-28T00:00:00 2021-10-28T23:59:00;2021-10-29T00:00:00 2021-10-29T16:30:00