du lundi 25 octobre au vendredi 29 octobre à CPIE de l’aisne

Un programme d’activité prévisionnel est préparé par le Centre Social Est Somme et le CPIE de l’Aisne, néanmoins ce planning peut être modifié en fonction des besoins et des demandes du public mais aussi en fonction des conditions météorologiques (découverte des fossiles / atelier « création de mobiles d’oiseaux » / atelier « Fabrication de moulins à eau ou à vent » / Atelier « Land Art » / Atelier « Recycl’Art » / Balade avec les ânes / Chasse aux trésors naturels / Initiation à la météo / Nourrissage des animaux de la ferme / Rallye « Art et nature » / Parcours d’orientation); De plus, chaque jour un temps sera consacré aux apprentissages scolaires. L’organisation des modules de renforcement scolaires sont animés par l’équipe du CPIE en lien avec l’équipe d’animation. Chaque matinée sera consacrée à cela. La communication avec les familles se fait par mail, téléphone, rencontre direct tout au long du projet.

Sur inscription, places limitées, tarifs en fonction du QF CAF

organisation d’un séjour, colonie apprenante sur le territoire de l’est de la somme pour des enfants âgés de 8 à 12 ans. CPIE de l’aisne 33, rue des victimes de Comportet 0200 Merlieux-et-Fouquerolles Aisne

