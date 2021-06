Hirson base de blangy Aisne, Hirson colo apprenante sport et nature base de blangy Hirson Catégories d’évènement: Aisne

Hirson

colo apprenante sport et nature base de blangy, 26 juillet 2021-26 juillet 2021, Hirson. colo apprenante sport et nature

du lundi 26 juillet au vendredi 27 août à base de blangy

séjour pour les 8 ans à 11 ans, activités variées canoé,escalade,VTT,randonnée,course d’orientation,piscine.

sur inscription ,tarif au quotient familial (en moyenne 20 euros)

séjour de découverte activités sport et nature base de blangy hirson Hirson Aisne

2021-07-26T08:00:00 2021-07-26T22:00:00;2021-07-27T08:00:00 2021-07-27T22:00:00;2021-07-28T08:00:00 2021-07-28T22:00:00;2021-07-29T08:00:00 2021-07-29T22:00:00;2021-07-30T08:00:00 2021-07-30T22:00:00;2021-08-02T08:00:00 2021-08-02T22:00:00;2021-08-03T08:00:00 2021-08-03T22:00:00;2021-08-04T08:00:00 2021-08-04T22:00:00;2021-08-05T08:00:00 2021-08-05T22:00:00;2021-08-06T08:00:00 2021-08-06T22:00:00;2021-08-09T08:00:00 2021-08-09T22:00:00;2021-08-10T08:00:00 2021-08-10T22:00:00;2021-08-11T08:00:00 2021-08-11T22:00:00;2021-08-12T08:00:00 2021-08-12T22:00:00;2021-08-13T08:00:00 2021-08-13T22:00:00;2021-08-16T08:00:00 2021-08-16T22:00:00;2021-08-17T08:00:00 2021-08-17T22:00:00;2021-08-18T08:00:00 2021-08-18T22:00:00;2021-08-19T08:00:00 2021-08-19T22:00:00;2021-08-20T08:00:00 2021-08-20T22:00:00;2021-08-23T08:00:00 2021-08-23T22:00:00;2021-08-24T08:00:00 2021-08-24T22:00:00;2021-08-25T08:00:00 2021-08-25T22:00:00;2021-08-26T08:00:00 2021-08-26T22:00:00;2021-08-27T08:00:00 2021-08-27T22:00:00

