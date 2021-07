Saint-Paul hotel les aigrettes Saint-Paul Colo apprenante « L’histoire de l’art » hotel les aigrettes Saint-Paul Catégorie d’évènement: Saint-Paul

du dimanche 1 août au vendredi 6 août à hotel les aigrettes

Du dimanche 1 aout 2021 à 14H au vendredi 6 aout 2021 à 17H, l’APE Philippe Vinson organise une colo apprenante sur le thème de l’art. L’association proposera tout au long du séjour des séances d’art plastique avec pour finalité une exposition des travaux réalisés sur notre lieu d’hébergement. Nous serons héberger pendant toute cette semaine par l’hotel les Aigrettes à Saint Gilles les Bains.

Participation par inscription auprès de l’APE Philippe Vison au tarif de 5€ le séjour

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. hotel les aigrettes 30 Rue Bottard, 97434 Saint-Paul Domaine D’Anjou

2021-08-01T14:00:00 2021-08-01T23:29:00;2021-08-02T00:00:00 2021-08-02T23:59:00;2021-08-03T00:00:00 2021-08-03T23:59:00;2021-08-04T00:00:00 2021-08-04T23:59:00;2021-08-05T00:00:00 2021-08-05T23:59:00;2021-08-06T00:00:00 2021-08-06T17:00:00

