C’est un véritable accompagnement que des bénévoles proposent aux jeunes . Il s’agit, autour d’activités de loisirs variées, de donner l’occasion à chaque jeune d’acquérir des compétences nouvelles, de développer ses talents et de découvrir de nouveaux centres d’intérêt. Dans un cadre naturel exceptionnel, sécurisé et aménagé (douches, sanitaires, portail d’entré…) au quartier La Tracée , commune de La Trinité, en pleine verdure, les jeunes installeront leur village pour vivre durant 15 jours plusieurs aventures autour de: • L’art de vivre scout/guide • La vie dans la nature • L’apprentissage de l’autonomie • Apprentissage de la vie en équipe • Activités sportives et culturelles • Ateliers techniques • Veillée à thème • Grands jeux, • Des concours divers tout au long de cette aventure • Parcours artistique • De nombreuses acquisitions de compétences… dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre d’activités des Scouts et Guides de Martinique La Tracée, TRINITE 972 La Trinité Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T14:00:00 2021-07-10T23:59:00;2021-07-11T00:00:00 2021-07-11T23:59:00;2021-07-12T00:00:00 2021-07-12T23:59:00;2021-07-13T00:00:00 2021-07-13T23:59:00;2021-07-14T00:00:00 2021-07-14T23:59:00;2021-07-15T00:00:00 2021-07-15T23:59:00;2021-07-16T00:00:00 2021-07-16T23:59:00;2021-07-17T00:00:00 2021-07-17T23:59:00;2021-07-18T00:00:00 2021-07-18T23:59:00;2021-07-19T00:00:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T00:00:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T00:00:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T00:00:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T00:00:00 2021-07-23T23:59:00;2021-07-24T00:00:00 2021-07-24T11:00:00

