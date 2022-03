colo apprenante du lundi au vendredi AEP VOLCANA, 18 juillet 2022, La Bourboule.

du lundi 18 juillet au vendredi 19 août à AEP VOLCANA

Dans le cadre du dispositif COLOS APPRENANTES, nous proposons depuis l’été 2020 des séjours [mini-colos VOLCANS & LEGENDES](https://www.aep63150.com/node/77) (adaptation de notre formule séjours scolaires, proposée aux écoles primaires et aux collèges) : Séjours de 5 jours/4 nuits (du lundi au vendredi), pour 30 enfants de 7 à 11 ans, accompagnés par 5 animateurs/trices et 1 intervenant spécialisé. Accueil individualisé, sur la structure le lundi matin entre 9h et 11h. Fin du séjour le vendredi vers 17h. Trajets en mini-bus, ou en car, lors des différentes activités et visites de la semaine. VOLCANS & LÉGENDES Les mystères de la formation des volcans, des risques qu’ils représentent, ou ne représentent plus, partout dans le monde, leur implication dans la transformation des paysages terrestres : tant de sujets fascinants pour mieux comprendre notre planète qui sont abordés avec les enfants, lors de ces colos apprenantes à la semaine sur les volcans d’Auvergne. Les volcans d’Auvergne, témoignages d’une intense activité volcanique passée et uniques exemples en France métropolitaine, invitent à la randonnée et à l’apprentissage. Nos animateurs environnement ou accompagnateurs en montagne,par le biais de la découverte par les cinq sens ou d’expérimentations ludiques, sauront régaler la curiosité de tous à propos de ces phénomènes caractéristiques, que ce soit sur le terrain, en atelier ou lors de visites. Ce séjour VOLCANS ET LEGENDES sera l’occasion d’initier les enfants et les jeunes à la démarche scientifique par l’observation, l’hypothèse, la recherche et la déduction. [FICHE DETAILLEE du séjour](https://www.aep63150.com/sites/www.aep63150.com/files/fiche_100__volcans_et_legendes_5_jours.pdf)

555 euros par enfant et par séjour – chèque ANCV acceptés

Les mystères de la formation des volcans, des risques qu’ils représentent, partout dans le monde, leur implication dans la transformation des paysages terrestres : Mieux comprendre notre planète.

AEP VOLCANA 91 rue corneille 63150 la bourboule La Bourboule Le Creux Puy-de-Dôme



