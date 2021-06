Ledringhem Centre education nature du houtland Ledringhem, Nord Colo apprenante découverte nature 7 / 10 ans Centre education nature du houtland Ledringhem Catégories d’évènement: Ledringhem

Séjour nature au coeur d’une réserve naturelle Concerne les enfants scolarisés à Douai en Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) Un séjour de 5 jours et 4 nuits dans les Flandres

Une participation de 15(e) est demandée aux familles par enfant pour la semaine

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre education nature du houtland 422 Rue de Rubrouck, 59470 Wormhout Ledringhem Nord

2021-08-16T08:30:00 2021-08-16T19:00:00;2021-08-17T08:30:00 2021-08-17T19:00:00;2021-08-18T08:30:00 2021-08-18T19:00:00;2021-08-19T08:30:00 2021-08-19T19:00:00;2021-08-20T08:30:00 2021-08-20T19:00:00

