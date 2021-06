Colo apprenante de TREBONS CP/CE1 Le Parc, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Trébons.

Colo apprenante de TREBONS CP/CE1

du lundi 19 juillet au samedi 24 juillet à Le Parc

Attention : Ce séjour n’est ouvert qu’aux enfants inscrient en école élémentaire à Braud et Saint Louis. La colo apprenante de Trébons est née d’une volonté de la part des élus et des acteurs socioculturels de la commune de Braud et Saint Louis d’apporter aux enfants Braudiers une bouffée d’oxygène dans une période difficile et anxiogène. Au sein d’un cadre bucolique et de façon ludique, une équipe éducative qualifiée et motivée leur fera découvrir différemment notre patrimoine national par l’intermédiaire d’activités culturelles, sportives et civiques. Nos mots d’ordre : sécurité, sûreté, bienveillance et sérénité. Situé dans l’arrondissement de Bagnères de Bigorre dans les Hautes Pyrénées, le centre d’hébergement « Le parc » propose un cadre agréable au coeur du grand parc boisé de 3000 m2 . Pour l’hébergement, un grand bâtiment, doté d’une annexe, offre une quinzaine de chambres auxquelles s’ajoute un grand dortoir. Pour la restauration, une vaste salle accueillera les enfants. Pour la détente, un grand salon doté de nombreux jeux de société avec une cheminée. Une aire de tennis Une aire loisirs extérieurs avec toboggan et structure.

50€

Dans le cadre de l’opération « Colos apprenantes » par le Ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Le Parc 52 avenue des victimes du 11 juin 1944 65200 trébons Trébons Hautes-Pyrénées



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:00:00 2021-07-19T22:00:00;2021-07-20T09:00:00 2021-07-20T22:00:00;2021-07-21T09:00:00 2021-07-21T22:00:00;2021-07-22T09:00:00 2021-07-22T22:00:00;2021-07-23T09:00:00 2021-07-23T22:00:00;2021-07-24T09:00:00 2021-07-24T18:00:00