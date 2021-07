Colo apprenante – Contes en fête ADEPPA, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Vigy.

Colo apprenante – Contes en fête

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à ADEPPA

PROJET COLO APPRENANTE – du 19 au 23 juillet 2021 – à VIGY (57) Les jeunes et les encadrants se retrouveront le 19.07.20 à 10h devant le CSC Kergomard Déplacements sur le site en autocar à Vigy. Pendant la durée du séjour, déplacements à pied. L’hébergement sera en pension complète et les locaux sont en dur composées de chambres collectives. Lieu de vie et sanitaires / douches seront désinfectés quotidiennement par l’équipe encadrante et le personnel du centre d’accueil. Distanciation respectée entre les jeunes pendant les activités en plein-air – Pas de rencontre avec d’autres groupes, hors présence d’animateur/ guide lors de visite de site – Repas : Les repas seront fournis par le centre d’accueil ADEPPA – réalisation par leur cuisine collective. Organisation de la vie quotidienne et des activités pendant le séjour (hors renforcement scolaire) – La vie quotidienne et les activités seront définies avec le groupe d’enfant en conseil d’enfants afin de marquer les préceptes nécessaires à la citoyenneté et donner les moyens aux enfants de proposer, se confronter et se responsabiliser. Organisation des modules de renforcement scolaire (ces temps doivent représenter 1/3 des temps d’activités) et qualification des encadrants de ces temps Sur le temps de renforcement, 2 encadrants apprenants (1 institutrice à la retraite, 1 étudiante prépa en école d’ingénieur) et une équipe de 4 animateurs dont 1 en cours DEJEPS. Les enfants seront séparés en deux groupes d’âges : – 6-10 ans et 11-13 ans. Le temps apprenant se fera du lundi de 15h à 17h et du mardi au vendredi de 9h à 12h. Les apprentissages seront renforcés en fonction des niveaux scolaires, (français/mathematique/histoire …) de façon ludique sous forme de jeux, expression théâtrale, conte. Nous développerons aussi des activités de science et vie de la terre grâce aux extérieurs (mare et ferme pédagogique) du site de l’ADEPPA. Des temps collectifs et aussi individuels leur seront proposés selon les besoins de chaque enfant.

Gratuité

PROJET COLO APPRENANTE – du 19 au 23 juillet 2021 – à VIGY (57) – Pension complète – 34 enfants – temps d’apprentissage et de découverte sur l’univers des contes – Champs de la nature et du sport

ADEPPA avenue Charlemagne – 57 640 VIGY Vigy Moselle



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-19T09:30:00 2021-07-19T23:59:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T23:59:00;2021-07-21T09:30:00 2021-07-21T23:59:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T23:59:00;2021-07-23T09:30:00 2021-07-23T23:59:00