Colo apprenante cirque au Pont-du-Metty CSCAL Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE, 25 juillet 2022, La Bresse.

Colo apprenante cirque au Pont-du-Metty CSCAL

du lundi 25 juillet au samedi 30 juillet à Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE

Le centre social propose une action sur la découverte sportive et culturelle qui favorise la reconstitution des liens sociaux lors d’un séjour de vacances, organisées avec des enfants du CE2 au CM2 du centre social et culturel arts et loisirs de Thaon. Cette action permettra aux jeunes de Thaon-les-Vosges (et environs) de se découvrir à travers une expérience de vie collective. Ces jeunes auront l’opportunité de découvrir le domaine de l’art du cirque avec un professionnel, sous un vrai chapiteau de cirque dans le but de monter et présenter un vrai spectacle à la fin du séjour. C’est aussi l’occasion de s’émanciper en participant à l’élaboration du séjour sur place. Ils élaboreront avec l’aide de l’équipe d’animation leur propre charte de vie ainsi qu’une veillée ludique le premier soir afin de définir et de répartir eux même les tâches permettant d’organiser les temps de vie quotidienne. Rencontre, découverte artistique et culturelle, découverte du territoire et du patrimoine locale seront les mots clef de ce séjour. Vivre un séjour en « colo » c’est partager des moments conviviaux et ludiques autour d’activités artistique et culturelles, qui permettent de découvrir le plaisir de la vie en collectivité. C’est l’occasion pour les enfants présents de repartir du séjour avec un bagage rempli de nouvelles connaissances, de nouveaux savoir faire et savoir être qui leur seront utile pour leur vie citoyenne future. Nous proposons des activités diverses et variées en plein cœur des Hautes-Vosges. Devenir un vrai maître de l’art du cirque et monter un vrai spectacle ! Pratiquer de l’activité nautique (avec une piscine dans le centre) et profiter de moments de détente. Mobilisation des sens en partant à l’aventure du sentier pieds nus au départ du centre ! Une visite d’un artisan local « confiserie Bressaude » permettant ainsi de découvrir le patrimoine gustatif environnant. Une balade en pleine nature à la découverte de la Tourbière du Lispach afin d’être émerveillé par la richesse que nous offre l’environnement de la Faune et la flore local tout en prenant conscience de l’importance de protéger et préserver cette richesse. Le reste du temps sera consacré à de l’activités sportive ludique et pédagogique. Des veillées seront proposées chaque soir par l’équipe d’animation pour finir la journée en beauté ! Le centre « Le Pont du Metty » situé à la Bresse accroché à la montagne entre forêt et ruisseau, domine à plus de 850 mètres d’altitude la petite vallée du Chajoux Il dispose de nombreuses installations ! Piscine intérieure chauffée, 9 salles d’activités, une salle de cinéma. Un espace détente où il sera possible de profiter du babyfoot, du ping pong et de jouer à une grande variété de jeux de sociétés. Les enfants seront hébergés dans des chambres de 3 à 5 lits avec sanitaires.

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Centre Odcvl Le Pont du Metty à LA BRESSE 21 route de la courbe la Bresse La Bresse Vosges



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T09:30:00 2022-07-25T11:00:00;2022-07-30T16:30:00 2022-07-30T18:00:00