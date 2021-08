Tonnegrande krik kokovillage Tonnegrande Colo apprenante à krik koko Village krik kokovillage Tonnegrande Catégorie d’évènement: Tonnegrande

Colo apprenante à krik koko Village krik kokovillage, 24 août 2021, Tonnegrande. Colo apprenante à krik koko Village

du mardi 24 août au dimanche 29 août à krik kokovillage

Un séjour pour s’mmuser et apprendre tout simplement Au programme: Jeux éducatifs de societé et jeux sportifs Baignade Tâches de la vie quotidienne

300 EUROS

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. krik kokovillage route de tonnegrande Tonnegrande

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-24T07:30:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T07:30:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T07:30:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T07:30:00 2021-08-27T23:59:00;2021-08-28T07:30:00 2021-08-28T23:59:00;2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T23:59:00

Détails Catégorie d’évènement: Tonnegrande Autres Lieu krik kokovillage Adresse route de tonnegrande Ville Tonnegrande lieuville krik kokovillage Tonnegrande