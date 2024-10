« Colo Académie Star à Ancelle » centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle, dimanche 20 octobre 2024.

« Colo Académie Star à Ancelle » centre de vacances chalet AIGLIERE Ancelle 20 et 26 octobre 370€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale.

« Colo Académie Star à Ancelle »

DESCRIPTIF DU SÉJOUR

Tu aimes chanter, danser, et tu aimerais mettre tout ça en pratique, mais pas que sous la douche ? Alors bienvenue à l’académie star, version colo ancelle !

On ne te promet pas de passer au prochain prime de TF1, mais au moins de devenir une star, le temps d’une colo.

Rythme, chorégraphie, tempo… feront partie de ton vocabulaire quotidien. Ensemble, vous créerez une vraie comédie musicale, lors de laquelle tu nous montreras ton plus beau déhanché, où ta plus belle voix.

L’artiste qui sommeille en toi n’attend ça plus que jamais ! Laisse le enfin s’exprimer !

Programme

• Chant

• Danse

• Création d’une comédie musicale

• Jeux et veillées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-10-20T08:30:00.000+02:00

Fin : 2024-10-26T13:30:00.000+02:00

https://sejour-vacances.fr/ 0492469083

centre de vacances chalet AIGLIERE ANCELLE Ancelle 05260 Hautes-Alpes

