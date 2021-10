Saint-Jean-de-Monts Colonie Ste Marie Saint-Jean-de-Monts, Vendée Colo à l’abordage moussaillon Colonie Ste Marie Saint-Jean-de-Monts Catégories d’évènement: Saint-Jean-de-Monts

Organisation d’un séjour vacances de cinq jours et quatre nuits autour de la thématique : développement durable et transistion écologique. Ce séjour va permettre à 17 enfants, de 8 à 10 ans, de découvrir l’environnement marin. Ils auront aussi l’occasion pendant ces cinq jours de développer des compétences sur le développement durable avec une initiation au cerf volant, du land art, une sortie à Kulmino… L’équipe d’animation sera composée d’une directrice ainsi que deux animateurs.

QF 0-500 : 15€ / QF 501-900 : 25 € / QF 901 et plus : 35€

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Colonie Ste Marie La Parée du Jonc Saint-Jean-de-Monts Vendée

