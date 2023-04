RANDO MOSELLE – SCULPTURE ET NATURE À COLMEN, 28 mai 2023, Colmen Colmen.

2023-05-28 09:00:00

Il y a plus de 2000 ans, les Celtes colonisèrent la vallée de la Nied. Les conditions étaient optimales dans la forêt entre Colmen et Neunkirchen. Ils y trouvaient tout le nécessaire à leur vie simple : la forêt et la rivière : l’eau, la nourriture, le bois, le roseau et l’argile.

Aujourd’hui c’est cette expérience de pleine nature, chère au peuple celte, que nous vous proposons de revivre dans une escapade pédestre aux confins de la Moselle et de la Sarre.

Au plus profond de la forêt, vous découvrirez deux habitations telles qu’elles pouvaient exister au 3e siècle avant JC, reconstruites en bois, chaume et argile. Vous poursuivrez ensuite, sur le chemin des druides, passerez à proximité de tumulus et découvrirez toute l’importance des arbres dans le calendrier celte.

Voue entrerez ensuite sur le site protégé du Grafenthal, qui fait partie de la Boucle de la Nied Réunie, à la frontière entre l’Allemagne et la France.

La rivière est laissée à son libre cours sur cette portion, ce qui rend ce secteur unique et en conditionne toute la richesse écologique. Trois oiseaux d’intérêt national y font leur nid : le Martin-pêcheur d’Europe, le Chevalier guignette et la Pie-Grièche.

Le circuit est adapté pour les randonneurs de tous niveaux, avec des sentiers faciles et bien balisés qui vous guideront à travers des forêts verdoyantes et des ruisseaux cristallins. Vous pourrez vous arrêter pour admirer la vue imprenable sur la vallée de Colmen, ou pour prendre une pause pique-nique dans l’un des nombreux espaces adaptés le long du chemin.

