Colmar Tattoo Convention Colmar, 29 avril 2022, Colmar.

Colmar Tattoo Convention Colmar

2022-04-29 – 2022-04-29

Colmar Haut-Rhin

EUR 8ème édition de la COLMAR TATTOO CONVENTION des 3 FRONTIÈRES qui accueillera de nombreux artistes tatoueurs de la scène internationale, mais aussi des exposants et artisans en phase avec l’esprit tattoo. 3 jours de rencontres et d’échanges, autour d’un programme d’animations festif : spectacles, concerts, graf et autres surprises….

Côté tattoo, nous accueillerons des artistes venus des 4 coins du Monde (Italie, Allemagne, Brésil, Suisse, Belgique, USA, Thaïlande, Chili, Uruguay, Nouvelle Zélande, Équateur…) et, bien sûr, de France et d’Alsace. Tous les styles et toutes les tendances du tattoo seront présents pour faire de Colmar la capitale du tatouage le temps d’un long week-end !

Côté rock, des groupes de renoms viendront enflammer le Parc des Expositions. Venez vibrer aux sons électriques des grands classiques du Rock’n Roll !

Tout un univers autour de l’art du tatouage !

+33 6 09 11 27 53

Colmar

