Visite libre au Musée du Jouet Musée du jouet, 14 mai 2022 19:00, Colmar.

Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Gratuit. En cas de grande affluence, un temps d’attente peut être nécessaire pour accéder au musée.

Ouvert depuis 1993 et aménagé dans un ancien cinéma de quartier, le Musée du Jouet de Colmar accueille petits et grands pour une visite ludique et thématique, des jouets qui ont marqué notre enfance.

Le musée présente une collection de jouets du XIXe siècle à nos jours, qui en disent long sur l’évolution de notre société. Sur trois niveaux les univers se confondent ; jouets anciens côtoyant personnages de dessins animés ; ours anciens aux premières Barbie© en passant par les jeux vidéo, les Playmobil®, les modèles réduits, les robots ou les petits trains, les jouets et jeux exposés proviennent du monde entier et appartiennent à différentes générations d’enfants. Curiosité du musée, un réseau de trains s’étend sur l’ensemble du deuxième étage.

Le musée renouvelle régulièrement ses vitrines et présente ainsi plus de 1500 jouets qui sont répartis sur 3 niveaux de visite. Les collections sont largement documentées et proposent une plongée dans différents univers et époques.

Cette année, à découvrir… Histoire d’Avions !

Musée du jouet 40 rue Vauban, 68000 Colmar 68000 Colmar Haut-Rhin

samedi 14 mai – 19h00 à 23h00

