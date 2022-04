“Le portrait” Thème pour une visite en nocturne du Musée Musée bartholdi, 14 mai 2022 19:00, Colmar.

Entrée libre

L’équipe du musée et les élèves de seconde de l’option Histoire des Arts proposent un jeu de piste et une visite libre du Musée

Musée bartholdi 30 rue des Marchands, Colmar, Haut-Rhin, Grand Est 68000 Colmar Haut-Rhin

03 89 41 90 60 http://musee-bartholdi.fr Aménagé depuis 1922 dans la maison natale du sculpteur Auguste Bartholdi (Colmar, 1834 – Paris, 1904), créateur de La Liberté éclairant le monde, dite « Statue de la Liberté » et du Lion de Belfort, le musée Bartholdi est tout entier dévolu à la présentation de l’œuvre de l’artiste : sculptures, au premier chef, mais aussi peintures – en permanence – ; dessins et photographies – en alternance et lors d’expositions temporaires. L’espace muséal comprend trois niveaux. Au rez-de-chaussée, maquettes des 9 monuments publics conçus par le statuaire entre 1856 et 1902 pour Colmar, sa ville natale. Au premier étage, en outre de la reconstitution de l’aspect du dernier appartement parisien de Bartholdi — ameublement et objets décoratifs d’origine — figurent, réparties en plusieurs salles, les maquettes – terres cuites, plâtres – ou réductions en bronze de la plupart des monuments remarquables du sculpteur – le spectaculaire Vercingétorix, érigé à Clermont-Ferrand ; le Lion de Belfort – de même qu’une série de tableaux, réminiscences de ses voyages en Egypte. Au second étage enfin, 3 salles sont réservées aux maquettes des monuments américains de Bartholdi, avec, en vedette la « Statue de la Liberté » qu’évoquent réductions, dessins, tableaux, gravures et photographies. Une société d’amis du musée, la SAMBA, par ses dons annuels, contribue généreusement à l’enrichissement des collections.

