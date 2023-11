Time To Tramp Tribute 100% Supertramp LE GRILLEN, 16 mars 2024, COLMAR.

Ouverture des portes : 19h45 Pas de première partie Gratuit pour les moins de 12 an(s) Fondé en 2017 autour du chanteur et pianiste Angelo Dolcemare, TIME TO TRAMP est devenu LE tribute référence du groupe mythique SUPERTRAMP. TIME TO TRAMP est une formation issue de la fusion de musiciens professionnels aux parcours particulièrement étoffés dans différents univers musicaux. Que ce soit en accompagnant des artistes de notoriété internationale ou dans l’élaboration de leurs projets personnels, les 7 musiciens de TIME TO TRAMP, multi-instrumentistes et chanteurs, rayonnent par leur énergie communicative. Leur passion commune pour la musique de SUPERTRAMP et leur volonté de partage sont les garants d’un retour dans le temps mêlé de frissons et de nostalgie, alliant l’élégance de l’interprétation et l’exigence de la passion. Avec plus de 40.000 spectateurs sur sa première tournée et des concerts à guichet fermé, TIME TO TRAMP revient en 2023 avec un nouveau spectacle encore plus fort et plus immersif ! Une nouvelle mise en scène et de nouveaux décors pour retranscrire en live la puissance et l’émotion du groupe culte des années 70s-80s. Ouverture des portes : 19h45 TIME TO TRAMP : 20h30 Pas de première partie

LE GRILLEN COLMAR 19 rue des Jardins 68000

