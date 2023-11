The Watch- A Genesis Experience Plays Foxtrot & Selling England By LE GRILLEN, 16 février 2024, COLMAR.

The Watch- A Genesis Experience Plays Foxtrot & Selling England By LE GRILLEN. Un spectacle à la date du 2024-02-16 à 20:30 (2024-02-16 au ). Tarif : 28.2 à 28.2 euros.

Ouverture des portes : 19h45 Pas de première partie Gratuit pour les moins de 12 an(s) The WATCH est un groupe de rock progressif italien milanais formé en 1997. Leur musique s’inspire du style rock progressif classique des années 1970 et en particulier de la musique de GENESIS. A partir de 2009, THE WATCH interprète sur scène les albums de GENESIS et compte tenu de la similitude de la voix de Simone ROSSETTI à celle de Peter Gabriel, on retrouve sur scène la magie et l’univers de GENESIS. Après un premier passage en 2000, puis en 2023, THE WATCH revient à Colmar au Grillen le 17 février 2024 et rendra hommage au groupe GENESIS avec un tout nouveau spectacle « FOXTROT & SELLING ENGLAND BY THE POUND – A Genesis Experience ». Fermez les yeux, ouvrez grands vos oreilles, vous êtes dans les années soixante-dix. Steve Hackett (Genesis lead guitarist) says: The Watch is a band of very talented people and I recommend them …Paul Whitehead (Genesis graphic artist): The band who remind me most of the Genesis magic …UK Prog Newsletter: What’s unique here are the vocals, so very similar to those of a young Peter Gabriel …Ouverture des portes : 19h45THE WATCH : 20h30Pas de première partie

Votre billet est ici

LE GRILLEN COLMAR 19 rue des Jardins 68000

28.2

EUR28.2.

