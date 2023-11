Motocultor Across Europe Tour 2024 – Orphaned Land LE GRILLEN, 19 janvier 2024, COLMAR.

Motocultor Across Europe Tour 2024 – Orphaned Land LE GRILLEN. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 19:00 (2024-01-13 au ). Tarif : 29.2 à 29.2 euros.

Music For Ever Production (L-R- 21-3861 /21-3864) en Accord avec Access Live présente ce concert. Orphaned Land est un groupe Israélien de métal oriental. Pionniers dans le genre, le groupe a influencé nombre d’artistes dans l’univers métal qui aujourd’hui incluent des mélodies orientales dans leurs compositions. Avec leur message de paix entre les peuples, les cultures et les religions, Orphaned Land fera un passage en France pour 6 concerts exceptionnels dans le cadre de la tournée Motocultor Across Europe Tour 2024.Réservations pour les personnes à mobilité réduite : .03.89.64.21.36 Motocultor Across Europe Tour

Votre billet est ici

LE GRILLEN COLMAR 19 rue des Jardins 68000

29.2

EUR29.2.

Votre billet est ici