Arabrot + Jaye Jayle Solo + Karin Park
LE GRILLEN, 20 novembre 2023, COLMAR.

Tarif : 19.75 à 19.75 euros.

Kjetil Nernes et Karin Park forment un duo marié à la ville mais aussi dans la musique avec ARABROT. Depuis 20 ans qu'il explore les genres ou les formations, c'est tout simplement dans le rock énergique à tendance gothique qu'il puise son inspiration. Appuyé par un bûcheron lui aussi norvégien à la batterie, on attend avec impatience la confirmation de la toute puissance de son dixième album sur scène.

LE GRILLEN
COLMAR
19 rue des Jardins
68000

