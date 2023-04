Visite – dégustation Art et Vin au Musée Unterlinden avec le Domaine viticole de la ville de Colmar 1 Place Unterlinden Colmar Catégories d’Évènement: Colmar

Visite – dégustation Art et Vin au Musée Unterlinden avec le Domaine viticole de la ville de Colmar 1 Place Unterlinden, 10 septembre 2023, Colmar. Parcours oenoculturel à travers les collections du musée, suivi d’une dégustation de plusieurs cépages réalisée par le Domaine viticole de la ville de Colmar..

2023-09-10 à ; fin : 2023-09-10 12:30:00. EUR.

Oenocultural tour through the museum's collections, followed by a tasting of several grape varieties by the Domaine Viticole de la Ville de Colmar. Recorrido enológico por las colecciones del museo, seguido de una degustación de diversas variedades de uva a cargo del Domaine Viticole de la Ville de Colmar. Önokultureller Rundgang durch die Sammlungen des Museums, gefolgt von einer Verkostung verschiedener Rebsorten, die vom Weingut der Stadt Colmar durchgeführt wird.

