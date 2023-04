Festival International de Colmar : soirée Dvorák & Beethoven 3 grand rue, 11 juillet 2023, Colmar.

Nous avons la grande chance d’accueillir pour ce concert Prestige l’Orchestre symphonique de Mulhouse avec son nouveau directeur musical Christoph Koncz dans un programme Dvorák et Beethoven..

2023-07-11 à ; fin : 2023-07-11 22:30:00. EUR.

3 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



We have the great fortune to welcome the Mulhouse Symphony Orchestra with its new music director Christoph Koncz for this Prestige concert in a program of Dvorák and Beethoven.

Tenemos la gran suerte de recibir a la Orquesta Sinfónica de Mulhouse con su nuevo director musical Christoph Koncz para este concierto Prestige en un programa de Dvorák y Beethoven.

Wir haben das große Glück, für dieses Prestigekonzert das Orchestre symphonique de Mulhouse mit seinem neuen musikalischen Leiter Christoph Koncz mit einem Programm von Dvorák und Beethoven begrüßen zu dürfen.

