Festival International de Colmar : concert Eveil des sens 3 grand rue, 6 juillet 2023, Colmar.

Pour ce deuxième concert Prestige, Alain Altinoglu et son Orchestre de la Radio de Francfort nous proposent l’ouverture de La Khovanchtchina, ultime chef-d’œuvre lyrique de Moussorgski..

2023-07-06 à ; fin : 2023-07-06 22:30:00. EUR.

3 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



For this second Prestige concert, Alain Altinoglu and his Frankfurt Radio Orchestra offer us the overture to The Khovanchtchina, Mussorgsky’s ultimate lyrical masterpiece.

Para este segundo concierto Prestige, Alain Altinoglu y su Orquesta de la Radio de Fráncfort nos ofrecen la obertura de La Khovanchtchina, la última obra maestra lírica de Mussorgsky.

In diesem zweiten Prestige-Konzert präsentieren Alain Altinoglu und sein Frankfurter Rundfunkorchester die Ouvertüre zu Mussorgskis letztem lyrischen Meisterwerk, La Khovanchtchina.

