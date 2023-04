Festival International de Colmar : soirée d’ouverture 3 grand rue, 5 juillet 2023, Colmar.

Pour ouvrir en beauté le Festival international de Colmar, Alain Altinoglu et l’Orchestre de la Radio de Francfort nous proposent un saisissant voyage à travers le XIXe siècle..

2023-07-05 à ; fin : 2023-07-05 22:30:00. EUR.

3 grand rue

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



To open the Colmar International Festival in style, Alain Altinoglu and the Frankfurt Radio Orchestra offer us a striking journey through the 19th century.

Para inaugurar el Festival Internacional de Colmar por todo lo alto, Alain Altinoglu y la Orquesta de la Radio de Fráncfort nos ofrecen un sorprendente viaje a través del siglo XIX.

Zum Auftakt des Internationalen Festivals von Colmar präsentieren Alain Altinoglu und das Rundfunkorchester Frankfurt eine packende Reise durch das 19. Jahrhundert.

Mise à jour le 2023-04-20 par Office de tourisme de Colmar