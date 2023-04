9ème Rando Tour Wagner & Associés 175 avenue d’Alsace, 18 juin 2023, Colmar.

Nous proposons 3 circuits de 130, 92 et 39 km. Le parcours emprunté est celui de l’étape 20 du Tour de France du 22 juillet 2023..

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . EUR.

175 avenue d’Alsace

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



We propose 3 circuits of 130, 92 and 39 km. The route is the one of the stage 20 of the Tour de France on July 22, 2023.

Proponemos 3 circuitos de 130, 92 y 39 km. El recorrido utilizado es el de la etapa 20 del Tour de Francia del 22 de julio de 2023.

Wir bieten 3 Rundfahrten von 130, 92 und 39 km Länge an. Die gefahrene Strecke ist die der Etappe 20 der Tour de France am 22. Juli 2023.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de tourisme de Colmar