Fête de l’Ultra Trail des Chevalier, 19 mai 2023, Colmar.

Au programme de cette journée, des animations sur les thèmes de l’environnement, du sport et du patrimoine sont prévues. Un service de petite restauration est prévu sur place à partir de 12h00..

2023-05-19 à ; fin : 2023-05-19 19:00:00. EUR.

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



On the program of this day, animations on the themes of the environment, the sport and the heritage are planned. A service of small restoration is envisaged on the spot as from 12h00.

El programa de la jornada incluye actividades relacionadas con el medio ambiente, el deporte y el patrimonio. A partir de las 12:00 horas habrá un pequeño servicio de restauración in situ.

Auf dem Programm stehen an diesem Tag Animationen zu den Themen Umwelt, Sport und Kulturerbe. Ab 12 Uhr gibt es vor Ort einen kleinen Imbiss.

Mise à jour le 2023-04-17 par Office de tourisme de Colmar