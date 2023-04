Spectacle de danse : étude pour les cantique des cantiques 13 rue d’Amsterdam, 17 mai 2023, Colmar.

Aurélie Gandit : moment sur son chemin artistique qui s’e´crit encore une fois en e´quilibre entre la danse et les arts visuels, et de pratiques spirituelles glane´es en Inde et ailleurs….

2023-05-17 à ; fin : 2023-05-17 20:50:00. EUR.

13 rue d’Amsterdam

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Aurélie Gandit: a moment on her artistic path which is once again balanced between dance and visual arts, and spiritual practices gleaned in India and elsewhere…

Aurélie Gandit: un momento de su trayectoria artística, que vuelve a ser un equilibrio entre la danza y las artes visuales, y las prácticas espirituales recogidas en la India y otros lugares…

Aurélie Gandit: Moment auf ihrem künstlerischen Weg, der sich wieder einmal im Gleichgewicht zwischen Tanz und visuellen Künsten schreibt, und von spirituellen Praktiken, die in Indien und anderswo glane’rt wurden…

