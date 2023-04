Jeune public – Théâtre d’ombre et musique : il va…sans dire. 13 rue d’Amsterdam, 15 avril 2023, Colmar.

Régis Reinhardt décide de témoigner de son cheminement de parent d’enfant autiste muet, il monte sur les planches, s’entoure d’une montreuse d’ombre et d’un plasticien du son….

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 15:50:00. EUR.

13 rue d’Amsterdam

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est



Régis Reinhardt decides to testify about his journey as a parent of a mute autistic child, he goes on stage, surrounds himself with a shadow artist and a sound artist…

Régis Reinhardt decide contar su periplo como padre de un niño autista mudo. Se sube al escenario y se rodea de un artista de sombras y un artista sonoro…

Régis Reinhardt beschließt, über seinen Weg als Elternteil eines stummen autistischen Kindes zu berichten. Er begibt sich auf die Bühne, umgibt sich mit einer Schattenspielerin und einem Klangkünstler…

