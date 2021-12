3 Grand Rue,68000 Colmar,France COLMAR CHANTE NOËL • Veillée de Noël 3 Grand Rue,68000 Colmar,France

COLMAR CHANTE NOËL • Veillée de Noël 3 Grand Rue,68000 Colmar,France, 12 décembre 2021, . COLMAR CHANTE NOËL • Veillée de Noël

3 Grand Rue, 68000 Colmar, France, le dimanche 12 décembre à 17:00 Moment musical par le choeur mixte Trajectoires, dirigé par Marie-des-Neiges Nonnet, avec la participation d’Estelle Janin, hautbo&ium 3 Grand Rue,68000 Colmar,France 3 Grand Rue, 68000 Colmar, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-12T17:00:00 2021-12-12T18:00:00

Détails Autres Lieu 3 Grand Rue,68000 Colmar,France Adresse 3 Grand Rue, 68000 Colmar, France lieuville 3 Grand Rue,68000 Colmar,France