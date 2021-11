Colmar Colmar Colmar, Haut-Rhin Colmar chante Noël – Concert de Musique de Chambre Colmar Colmar Catégories d’évènement: Colmar

Haut-Rhin

Colmar chante Noël – Concert de Musique de Chambre Colmar, 15 décembre 2021, Colmar. Colmar chante Noël – Concert de Musique de Chambre Colmar

2021-12-15 19:15:00 – 2021-12-15 20:45:00

Colmar Haut-Rhin Concert de Musique de Chambre, au Musée du Jouet Programme :

• Georg Friedrich HAENDEL (1685 -1759), compositeur Allemand

Trio Sonate en sol mineur op. 2 n° 8 (HWV 393)

Arrangement pour 2 contrebasses et piano

Contrebasse : GUERRI, Malik

Contrebasse : BAUER, Marius

Andante, Allegro (énergico), Largo, Allegro (con fermezza)

Contrebasse : GUERRI, Malik

Contrebasse : BAUER, Marius

Piano : ZKITISCHWILI, David

• Francis POULENC (1899 – 1963), compositeur français

Trio FP 43 Hautbois, Arrangement Sax Baryton, Piano

Presto, Andante, Rondo

Hautbois : ROUSSEL-KIRCHER Pierre

Saxophones baryton: LENEPVEU Victor

Piano : ZKITISCHWILI, Yohann

• Jean FRANCAIX (1912 – 1997), compositeur français

Trio : Hautbois, Arrangement Sax Baryton, Piano

Adagio, allegro moderato

Hautbois: ROUSSEL-KIRCHER Pierre

Saxophones baryton: LENEPVEU Victor

