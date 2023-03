Exposition : 306° de Francis HUNGLER Colmar Catégories d’Évènement: 68000

Colmar

Exposition : 306° de Francis HUNGLER, 25 mars 2023, Colmar . Exposition : 306° de Francis HUNGLER 4 rue Rapp Colmar 68000

2023-03-25 – 2023-05-21 Colmar

68000 . 360° n’est ni une rétrospective ni une exposition de mes dernières oeuvres.

Cela pourrait être un tour d’horizon ou une sorte de cabinet de curiosité illustrant mes recherches .Une température peut-être ? Point de fusion d’un métal. Je grave depuis toujours sur du zinc ,du cuivre, du plomb ou du fer conducteurs de mes émotions. A son origine la gravure est colporteuse d’images nomades. Des mots d’un autre temps. L’exploration plastique n’a pas de limite contrairement aux matières premières indispensables au graveur. Les acrobates ont tiré le rideau , les rameurs ont disparu à l’horizon, revient le végétal et le minéral qui composent mes paysages. Dominante de gris qui rappellent nos ciels ,dans lesquels chaque couleur se magnifie après une éclaircie.

Visites guidées publiques en présence de l’artiste le jeudi 20 à 18h30 et le dimanche 14 mai à 15h30.

Pour les groupes, possibilité de visites libres ou guidées sur rendez-vous. +33 3 89 20 67 59 Colmar

dernière mise à jour : 2023-03-17 par

Détails Catégories d’Évènement: 68000, Colmar Autres Lieu Colmar Adresse 4 rue Rapp Colmar 68000 Ville Colmar Departement 68000 Tarif Lieu Ville Colmar

Colmar Colmar 68000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/colmar /

Exposition : 306° de Francis HUNGLER 2023-03-25 was last modified: by Exposition : 306° de Francis HUNGLER Colmar 25 mars 2023 4 rue Rapp Colmar 68000 68000 Colmar

Colmar 68000