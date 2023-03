Visite guidée : Colmar, autour du vin. Colmar Catégories d’Évènement: 68000

68000 . EUR Colmar, capitale des vins d’Alsace, se dévoile grâce à son riche patrimoine historique en lien avec l’histoire de la vigne et du vin en Alsace.

Découverte des principaux monuments remarquables tels la Maison des Têtes, la fontaine Schwendi, le Koïfhus. Les vins d’Alsace n’auront plus de secrets pour vous ! Visite assurée en français uniquement sur réservation – places limitées.

Achat des tickets sur le site Internet : https://reservation.tourisme-colmar.com/visites-guidees-colmar.html +33 3 89 20 68 92 Colmar

