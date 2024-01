Salon énergie habitat Colmar, vendredi 15 mars 2024.

Salon énergie habitat Colmar Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 00:00:00

fin : 2024-03-17 19:00:00

Toutes les nouveautés en matière d’énergies et d’habitations !

Le rendez-vous régional le plus important dans le domaine de l’habitat, du bâtiment et de l’énergie ! Toujours à l’affût des nouveautés et des tendances du marché, ce salon vous présentera les innovations en terme d’habitat, de chauffage, de rénovation et de construction.

avenue de la Foire aux Vins

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est info@colmar-expo.fr



L’événement Salon énergie habitat Colmar a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de tourisme de Colmar