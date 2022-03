Colloques – Quinzaine des Ferments Poligny, 7 avril 2022, Poligny.

Colloques – Quinzaine des Ferments Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny

2022-04-07 09:00:00 – 2022-04-08 16:30:00 Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle

Poligny Jura

Le jeudi 7 avril à Ciné-Comté

Inscription nécessaire avant le 28 février au 03 84 72 20 61

Programme :

9h00 à 11h :

Colloque “Ferment naturels, scientifiques et technologiques”

Symbiose Acte 1

Fermentation traditionnelles

Biodiversité des ferments et typicité vins

“Fromageabilité” du lait

Dialogue avec Romain SCHMITT et sa Farmz

Pause avec les Eniliens et leurs petits pains, Chr. Hansen et ses SmartBev (thés fermentés), Farmz et ses sirops basilic.

Ferments du ventre et probiotiques

Ferments lactiques et produits fermentés à base végétale

Impressions de Bernard DUJON

12h20 – 14h : Buffet “Oh my Gaudes” par la Maison du Comté

14 h à 16h30 :

Symbiose Acte 2

Des gouttes de lait

Boire du lait dans les écoles du Jura sous l’occupation

Lait cru, ami public n°1 ?

Le Vacherin Mont d’Or, un fromage emblématique de la défense du lait cru

Bières, gaudes, comté et autres fromages, mariage du siècle

Pains, vins et fromages, la trilogie fermentée qui a fait la France

Clôture

+33 3 84 72 20 61

Le jeudi 7 avril à Ciné-Comté

Inscription nécessaire avant le 28 février au 03 84 72 20 61

Programme :

9h00 à 11h :

Colloque “Ferment naturels, scientifiques et technologiques”

Symbiose Acte 1

Fermentation traditionnelles

Biodiversité des ferments et typicité vins

“Fromageabilité” du lait

Dialogue avec Romain SCHMITT et sa Farmz

Pause avec les Eniliens et leurs petits pains, Chr. Hansen et ses SmartBev (thés fermentés), Farmz et ses sirops basilic.

Ferments du ventre et probiotiques

Ferments lactiques et produits fermentés à base végétale

Impressions de Bernard DUJON

12h20 – 14h : Buffet “Oh my Gaudes” par la Maison du Comté

14 h à 16h30 :

Symbiose Acte 2

Des gouttes de lait

Boire du lait dans les écoles du Jura sous l’occupation

Lait cru, ami public n°1 ?

Le Vacherin Mont d’Or, un fromage emblématique de la défense du lait cru

Bières, gaudes, comté et autres fromages, mariage du siècle

Pains, vins et fromages, la trilogie fermentée qui a fait la France

Clôture

Ciné Comté 19 Rue Charles de Gaulle Poligny

dernière mise à jour : 2022-02-23 par