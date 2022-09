Colloques des microbes Arbois Arbois Catégories d’évènement: Arbois

Jura

Colloques des microbes Arbois, 1 octobre 2022, Arbois. Colloques des microbes

10 Rue de l’Hôtel de Ville Hôtel de ville Arbois Jura Hôtel de ville 10 Rue de l’Hôtel de Ville

2022-10-01 – 2022-10-01

Hôtel de ville 10 Rue de l’Hôtel de Ville

Arbois

Jura EUR Samedi 1 octobre de 10h à 12h – Dominique Angêle Vuitton (professeur émérite d’immunologie clinique en section Médecine de l’université de Franche-Comté et membre de l’Académie de médecine) : De Pasteur à PASTURE : les microbes sont aussi nos amis ! – Patrick Giraudoux (professeur émérite d’écologie à l’Université de Franche-Comté, Chrono-environnement UFC – CNRS) : De Pasteur à « Une seule santé » (one health): 100 ans et plus d’indiscipline scientifique rigoureuse. – Didier Hocquet (microbiologiste au service d’hygiêne hospitaliêre du CHU de Besançon) : Des bactéries résistantes aux antibiotiques dans la Cuisance : et alors ? +33 3 84 66 55 55 https://www.arbois.fr/evenements/colloque-des-microbes/ epcc

Hôtel de ville 10 Rue de l’Hôtel de Ville Arbois

dernière mise à jour : 2022-09-23 par

Détails Catégories d’évènement: Arbois, Jura Autres Lieu Arbois Adresse Arbois Jura Hôtel de ville 10 Rue de l'Hôtel de Ville Ville Arbois lieuville Hôtel de ville 10 Rue de l'Hôtel de Ville Arbois Departement Jura

Arbois Arbois Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arbois/

Colloques des microbes Arbois 2022-10-01 was last modified: by Colloques des microbes Arbois Arbois 1 octobre 2022 10 Rue de l'Hôtel de Ville Hôtel de ville Arbois Jura Arbois Jura

Arbois Jura