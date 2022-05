Colloque “Ville et handicaps” du Mois Parisien du Handicap 2022 Hôtel de Ville Paris Catégories d’évènement: île de France

Très apprécié par les Parisiennes et Parisiens, le colloque du Mois Parisien du Handicap 2021 a permis de mettre en lumière les enjeux liés à la pratique sportive des personnes handicapées, à leur accès à la culture, à l’innovation en tant qu’outil de compensation du handicap, ainsi qu’à l’insertion économique et sociale Très apprécié par les Parisiennes et Parisiens, le colloque du Mois Parisien du Handicap 2021 a permis de mettre en lumière les enjeux liés à la pratique sportive des personnes handicapées, à leur accès à la culture, à l’innovation en tant qu’outil de compensation du handicap, ainsi qu’à l’insertion économique et sociale (cf. https://www.youtube.com/watch?v=AE_HMwvvjtE). Ce rendez-vous est renouvelé cette année sur le thème « Ville et handicaps » et se tiendra le 1er juin 2022 au salon des arcades de l’Hôtel de Ville de Paris, de 9h à 12h. L’accent sera mis sur les solutions concrètes d’accessibilité urbaine. Vous êtes attendus à partir de 9h pour un accueil café. À 9h30, débuteront les trois tables rondes, animées par Sylvain Paillette, Délégué général de la plateforme Jaccede, membre du comité directeur de la Fédération Française Handisport et ancien champion nageur paralympique. Figurent à l’affiche Anne-Sarah Kertudo, directrice de Droit Pluriel, Charles Gardou, anthropologue et professeur des universités spécialiste des questions liées au handicap, Rui Pereira, directeur et fondateur d’Inclusiv’Events, Luis Beltran-Lopez, conseiller municipal de Grenoble délégué à l’accessibilité et au handicap, Célia Bouchet, docteure en sociologie, Martin Petit, influenceur sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, Mehdi Abbadi, directeur général de Kunto, Virgile Abbondanza, président et fondateur de MeHandYou. Venez échanger avec des juristes, des entrepreneurs, des professeurs, chercheurs, ainsi que des sportifs sur ces enjeux essentiels d’émancipation et d’intégration universelle ! Pour participer, veuillez-vous inscrire en cliquant ICI Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris Contact :

