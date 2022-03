Colloque V | images & hantises L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) Arles Catégories d’évènement: Arles

Le Colloque IV de 2021 a proposé une interprétation des conditions nécessaires à la possibilité de produire encore des images. Celui de 2022 voudrait proposer une réflexion, non plus sur les conditions des images, mais sur les conditions de nos existences face aux images. Nous proposons pour cela une réflexion sur le concept de hantise. **Images & hantises** propose une série de réflexions à partir des travaux sur la mémoire et le refoulement du philosophe Mauro Carbone, à partir des travaux du sociologue Marc Berdet, des travaux sur la spectralité et le cinéma du théoricien Jean-Baptiste Carobolante, des travaux sur la hantise de la commissaire Margaux Bonopera et des travaux sur une philosophie de la hantise de Fabien Vallos. Le colloque présentera encore une série d’interventions des étudiant·e·s chercheur·euse·s du laboratoire. [++ en savoir plus](https://www.ensp-arles.fr/eve…/colloque-v-images-hantises/)

