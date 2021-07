COLLOQUE – TABLE RONDE – QUELLE PLACE POUR LES ARTISTES DANS LA FABRIQUE DE LA VILLE Nancy, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Nancy.

COLLOQUE – TABLE RONDE – QUELLE PLACE POUR LES ARTISTES DANS LA FABRIQUE DE LA VILLE 2021-07-10 – 2021-07-10

Nancy Meurthe-et-Moselle

Dans l’auditorium du musée des Beaux-Arts. Dans la limite des places disponibles.

Organisé par la Ville de Nancy en partenariat avec la Métropole du Grand Nancy. Conseillère scientifique et modératrice du colloque, Dominique Aris.

Les territoires urbains vivent depuis plusieurs années de profonds bouleversements, entre prise de conscience écologique, révolution numérique, nécessité de repenser les liens sociaux et volonté grandissante des citoyens d’être associés plus étroitement aux décisions qui impactent leur quotidien.

Autant d’aspects qui font émerger de nouvelles attentes dans la façon de “fabriquer la ville”.

La crise sanitaire que nous traversons depuis plus d’un an a accéléré ce processus, révélant de nouveaux besoins dans le domaine des solidarités, du “care” ou de nouveaux usages, de l’espace public notamment, ceux liés à l’art et la culture devenus pour beaucoup plus essentiels que jamais.

Dans ce contexte, comment inventer une nouvelle urbanité, plus inclusive et en phase avec les grands défis du temps ?, Comment, au-delà de la seule présence d’œuvres dans l’espace urbain, l’art et la culture peuvent-ils dialoguer avec les politiques publiques, en particulier celles liées à la fabrique de la ville ? Pourquoi et comment associer les artistes à cet enjeu culturel et social majeur ? Et quelles interactions avec les citoyens ?

À l’occasion des Rencontres urbaines de Nancy, la Ville de Nancy et la Métropole du Grand Nancy et s’associent pour proposer un premier temps d’échanges et de discussion autour de ces problématiques avec différents acteurs de la “ville sensible”.

dernière mise à jour : 2021-06-29 par