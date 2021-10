Fouesnant Fouesnant Finistère, Fouesnant Colloque sur les implants cochléaires et les vertiges Fouesnant Fouesnant Catégories d’évènement: Finistère

2021-11-22 09:00:00 – 2021-11-22 17:00:00

Fouesnant Finistère Avec Pr Marianowski et Yoan Noublanche kiné spécialisé.

Avec Pr Marianowski et Yoan Noublanche kiné spécialisé.

Transcription écrite avec le Messageur

