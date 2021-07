Louviers rue des anciens combattants d’Afrique du Nord à Louviers Eure, Louviers Colloque sur le baluchonnage rue des anciens combattants d’Afrique du Nord à Louviers Louviers Catégories d’évènement: Eure

Participez au colloque sur le baluchonnage ayant pour thème : Impulser un projet de baluchonnage en 2022. ### Quand ? Le mardi 5 octobre 2021, de 9h à 17h (horaires prévisionnels). ### Où ? Au Moulin, rue des anciens combattants d’Afrique du Nord à Louviers (Eure, Normandie). ### Pré-programme Le Baluchonnage et ses conditions de mise en œuvre. Retour sur l’étude d’impact du Baluchonnage. Les aspects financiers du Baluchonnage. Le contexte juridique de mise en œuvre du Baluchonnage. Le portage et les partenariats pour impulser un projet de Baluchonnage. ### Sur place : Repas proposé. Stands de partenaires. ### Tarifs : Fourchette comprise entre 45 et 75 €. Une prise en charge sera possible au titre de la formation continue. ### Accès : Navettes mises à disposition depuis la gare de Val-de-Reuil. A 1h45 de Paris. Parking sur place. Baluchon France, association loi 1901, est un organisme de formation enregistré sous le numéro 11756020375. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État. Baluchon france rue des anciens combattants d’Afrique du Nord à Louviers rue des anciens combattants d’Afrique du Nord à Louviers Louviers Eure

