Marseille L'hôpital de la Timone Bouches-du-Rhône, Marseille Colloque sur la maladie à corps de Lewy – Marseille 2021 L’hôpital de la Timone Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Colloque sur la maladie à corps de Lewy – Marseille 2021 L’hôpital de la Timone, 26 novembre 2021, Marseille. Colloque sur la maladie à corps de Lewy – Marseille 2021

L’hôpital de la Timone, le vendredi 26 novembre à 09:00

**L’association A2MCL** est heureuse de vous annoncer que **le colloque dédié à la maladie à corps de Lewy** se tiendra à **l’hôpital de la Timone le 26 novembre 2021 à Marseille.** [**Consultez le programme de la journée**](https://www.a2mcl.org/offres/doc_inline_src/827/A2MCL-AFFICHE-210×297-RVB-150DPI2.jpg) Afin de répondre aux éventuelles mesures sanitaires mais aussi pour permettre au plus large auditoire possible de participer à ce colloque, l’A2MCL permet une participation en présentiel et en webconférence. A2MCL L’hôpital de la Timone 264 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T09:00:00 2021-11-26T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu L'hôpital de la Timone Adresse 264 Rue Saint-Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville L'hôpital de la Timone Marseille