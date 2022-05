Colloque: “Sport, diversité & territoire” /! ANNULATION /!”;;;;;;;Dans le cadre de son programme Sport & Diversités, le Groupe de recherche organise colloque le jeudi 12 décembre 2019 de 10h00 à 18h00 au Centre culturel franco-allemand de Nice;;;;;;;Dans le cadre de son programme Sport & Diversités, le Groupe de recherche organise colloque le jeudi 12 décembre 2019 de 10h00 à 18h00 au Centre culturel franco-allemand de Nice, 20 cité du parc, 06300 Nice.

Colloque: “Sport, diversité & territoire” /! ANNULATION /!”;;;;;;;Dans le cadre de son programme Sport & Diversités, le Groupe de recherche organise colloque le jeudi 12 décembre 2019 de 10h00 à 18h00 au Centre culturel franco-allemand de Nice;;;;;;;Dans le cadre de son programme Sport & Diversités, le Groupe de recherche organise colloque le jeudi 12 décembre 2019 de 10h00 à 18h00 au Centre culturel franco-allemand de Nice, 20 cité du parc, 06300 Nice., 2 mai 2022 17:31, .

Détails Heure : 17:31 Autres lieuville