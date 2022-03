Colloque : “Rêver debout” Catégorie d’évènement: île de France

Colloque avec Lydie Salvayre la lauréate du prix Gouncourt, et presentation de son livre “Rêver debout”. La lauréate du prix Gouncourt, Lidye Salvayre, fêtera avec nous la semaine du jour du livre par un rendez-vous à la hauteur de l’anniversaire de Cervantès. A partir de son livre “Rever debout” dans lequel l’écrivain interroge Cervantes sur son personnage le plus universel, l’auteur passera en revue l’importance de l’archétype de la folie liée à notre société actuelle. Presque un manifeste du nécessaire de la folie. Contact : https://cultura.cervantes.es/paris/fr/so%c3%b1ar-de-pie-/149726 https://es-la.facebook.com/InstitutoCervantesdeParis/ https://twitter.com/paris_ic?lang=es Histoire;Littérature

