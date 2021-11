Colloque Régulation de l’IA en Europe SCAI, 10 décembre 2021, Paris.

Colloque Régulation de l’IA en Europe

SCAI, le vendredi 10 décembre à 09:00

La publication par la Commission européenne le 21 avril 2021 d’une Proposition de règlement sur l’Intelligence Artificielle marque le passage de l’ère de l’éthique à celui de l’encadrement juridique des systèmes d’IA. La préparation d’un instrument juridique contraignant dans le cadre du Conseil de l’Europe confirme encore que l’IA se trouve au centre de l’attention des législateurs européens. Cette journée d’étude pluridisciplinaire vise à présenter et discuter ces propositions de réglementations, leurs articulations avec les règles juridiques existantes (responsabilité, données personnelles) et leurs lacunes. Enfin, plusieurs cas d’usage d’IA (reconnaissance faciale, santé, finance, travail, etc.) feront l’objet d’une attention particulière. ### **Comité scientifique** * Alexandra Bensamoun, Professeure de droit privé, Université Paris-Saclay/Évry * Vincent Bouhier, Maître de conférences HDR en droit public, Doyen de la Faculté de droit d’Évry, Université Paris-Saclay/Évry * Arnaud Latil, Maître de conférences HDR en droit privé, Sorbonne Université ### **Participation** Ce colloque se tiendra en ligne le **10 décembre de 9h à 17h** et ne nécessite pas d’inscription. Pour y participer, connectez-vous sur : [[https://bit.ly/3jStOyc](https://bit.ly/3jStOyc)](https://bit.ly/3jStOyc) ### **Programme** Découvrez le programme à l’adresse : [[https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/la-regulation-de-lia-en-europe](https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/la-regulation-de-lia-en-europe)](https://www.sorbonne-universite.fr/evenements/la-regulation-de-lia-en-europe)

Venez échanger lors de ce colloque international et pluridisciplinaire sur les propositions de réglementations de l’IA, leurs articulations avec les règles juridiques existantes et leurs lacunes.

SCAI 4 Place Jussieu, 75005 Paris



