2022-07-05 – 2022-07-06

Allier L’IUT de Montluçon accueille un colloque consacré aux sciences qui se déroulera dans les locaux, situés avenue Aristide Briand, les mardi 5 et mercredi 6 juillet prochains. caroline.fayolle@uca.fr +33 4 70 02 20 02 https://iutuca2022.sciencesconf.org/program/details CS 82235 Avenue Aristide Briand Montluçon

