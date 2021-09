La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer, Var Colloque “Quelques figures politiques varoises des XIXe et XXe siècles” La Seyne-sur-Mer La Seyne-sur-Mer Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer

Var

Colloque “Quelques figures politiques varoises des XIXe et XXe siècles” La Seyne-sur-Mer, 2 octobre 2021, La Seyne-sur-Mer. Colloque “Quelques figures politiques varoises des XIXe et XXe siècles” 2021-10-02 14:30:00 14:30:00 – 2021-10-02 18:30:00 18:30:00 allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin

La Seyne-sur-Mer Var “Maires et Franc-Maçons à Toulon au XIXe siècle” par Evelyne Maushart.

“L’affaire du canal de Panama : Clémenceau dans la tourmente” par Claude Ciurletti.

“Pierre Renaudel : un politique varois d’envergure nationale” par Bernard Sasso. +33 6 10 89 75 23 dernière mise à jour : 2021-09-22 par

Détails Catégories d’évènement: La Seyne-sur-Mer, Var Autres Lieu La Seyne-sur-Mer Adresse allée des Nymphéas Salle Louis Baudoin Ville La Seyne-sur-Mer lieuville 43.08824#5.89173