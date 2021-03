Izieu Maison d'Izieu Ain, Izieu Colloque psychotrauma et soins Maison d’Izieu Izieu Catégories d’évènement: Ain

Izieu

Colloque psychotrauma et soins Maison d’Izieu, 30 mai 2021-30 mai 2021, Izieu. Colloque psychotrauma et soins

Maison d’Izieu, le dimanche 30 mai à 09:30

Présentation

———— La colonie d’Izieu, refuge d’enfants juifs pendant la guerre est aujourd’hui un lieu de la République : « La Maison d’Izieu – mémorial des enfants juifs exterminés ».

C’est l’histoire d’un crime contre l’humanité, l’histoire de 44 enfants dans la guerre…

On dit de l’Histoire qu’elle doit être enseignée pour que tout citoyen soit éduqué.

On dit de la Mémoire qu’elle doit être transmise pour éviter l’oubli.

On dit des photographies qu’elles ont le pouvoir de rendre les absents présents. **Que dire des mots et des maux transmis par les survivants aux générations suivantes ?** Au travers de l’histoire des enfants cachés et de la singularité de leur parcours ainsi que de la spécificité de la Shoah des enfants, nous essaierons de comprendre les traumas psychiques et l’élaboration des processus mentaux dans leur destin d’adulte après un génocide. Nous envisagerons les mécanismes de la transmission transgénérationnelle et proposerons quelques apports thérapeutiques.

Intervenants : **Boris CYRULNIK,**

**Marion FELDMAN,**

**Yoram MOUCHENIK,**

**Christina ALEXOPOULOS DE GIRARD,**

**Paula JACQUES,**

**et Alain SAUTERAUD.** Sous la présidence du professeur honoraire de medecine légale Jacques Védrinne, expert psychiatre pour le procès K.Barbie.

Coordinateurs : Simon Pintel & Laurence Collet-Roth, membres du conseil d’administration de la Maison d’Izieu

Modérateur : David Chabin professeur de philosophie en classes préparatoires aux grandes écoles à Lyon. **Il est possible de suivre ce colloque sur place ou bien à distance, depuis chez vous.** Programme :

———– **9h30 – 12h30 : Enfants cachés et résilience**

– Marion FELDMAN : « Enfants protégés, enfants exposés : devenir du trauma infantile ».

– Yoram MOUCHENIK : « Des enfants cachés aujourd’hui ».

– Boris CYRULNIK : « Facteurs culturels de la résilience » – À propos de Victor Franck. **14h – 17h : Clinique du deuil et de l’exil**

– Alain SAUTERAUD : « Du deuil « Normal » au Deuil Prolongé : différences avec le Trauma ».

– Élodie, témoignage d’une Rwandaise « Mon pays est le Rwanda : j’étais enfant en 1994 ».

– Christina ALEXOPOULOS DE GIRARD : « L’accompagnement thérapeutique de personnes en situation d’exil, confrontées à des expériences traumatiques majeures avant, pendant et après leur parcours migratoire. »

– Paula JACQUES En savoir + :

————- [[https://www.memorializieu.eu/event/colloque-psychotrauma-et-soins/](https://www.memorializieu.eu/event/colloque-psychotrauma-et-soins/)](https://www.memorializieu.eu/event/colloque-psychotrauma-et-soins/) Réservation en ligne indispensable :

———————————— Assister à l’événement sur place :

[Je réserve pour assister au colloque à la Maison d’Izieu](https://www.helloasso.com/associations/maison-d-izieu/evenements/colloque-30-mai-psychotrauma-et-soins) Assister à l’événement depuis chez vous :

[Je réserve pour assister au colloque en ligne](https://www.helloasso.com/associations/maison-d-izieu/evenements/colloque-30-mai-psychotrauma-et-soins-2) D’hier à aujourd’hui, les enfants dans la guerre. Maison d’Izieu 70 route de lambraz Izieu Lambraz Ain

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-30T09:30:00 2021-05-30T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Ain, Izieu Autres Lieu Maison d'Izieu Adresse 70 route de lambraz Ville Izieu