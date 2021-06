Colloque « Proust et l’enfance » vendredi 9 juillet à Illiers-Combray Salle Jules Amiot – Illiers-Combray, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Illiers-Combray.

### VENDREDI 9 JUILLET 9h00 – 13h00 Colloque « Proust et l’enfance » Sous la responsabilité de [**Mireille Naturel**](http://www.univ-paris3.fr/mme-naturel-mireille-32121.kjsp) (université de la Sorbonne nouvelle- Paris 3) et de [**Thanh-Van Ton That**](https://lis.u-pec.fr/membres/membres-permanents/ton-that-thanh-van) (Université de Paris-Est-Créteil) . **Il réunit des spécialistes de Proust de différents pays et il interroge sur la représentation de l’enfance dans l’oeuvre de l’écrivain, à travers son âge indéfini, ses discours, sa cruauté, son rapport à l’écriture.** Dagmar Wieser, Kirsten van Hagen, Mireille Naturel et Cynthia Gamble évoqueront Freud, Anna de Noailles, John Ruskin et les lectures d’enfance. **Salle Jules Amiot** ([Voir sur le plan](https://www.ducotedebeauceetperche.org/wp-content/uploads/2021/06/Plan-manifestation.jpg)) Accès libre et gratuit **Sur réservation** : [mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr](mailto:mireille.naturel@sorbonne-nouvelle.fr) PROGRAMME du COLLOQUE : 9h00-9h45, Dagmar WIESER, Université de Zurich, « L’enfance d’avant l’enfance : Proust, Freud et le problème du roman » 9h45-10H30, Mireille NATUREL, Université de la Sorbonne nouvelle, « Lectures d’enfance » 10h30-10h45, discussion et pause 10h45-11h30, Kirsten VON HAGEN, Justus-Liebig-Universität, Gießen, « Les souvenirs d’une enfance perdue chez Proust et Anna de Noailles » 11h30-12h15, Cyntha GAMBLE, Université d’Exeter, « Les Deux Enfances : Marcel et John » 12h15-12h30 : conclusion « _- Alors, tu vas vraiment faire ça ? « Évoquer tes souvenirs d’enfance »…_ » C’est par ces mots que s’ouvre _Enfance_ de Nathalie Sarraute. Proust évoque-t-il lui aussi ses souvenirs d’enfance dans son œuvre ? La représentation de l’enfance est une entreprise de reconstruction, effectuée notamment par le biais de l’imagination, qui prend différents contours, des _Plaisirs et les Jours_ à _la Recherche du temps perdu_ en passant par _Jean Santeuil_ et _les Soixante-quinze feuillets_ récemment retrouvés. Sa frontière poreuse avec l’adolescence, son lien consubstantiel avec la cruauté, son expression à travers des discours spécifiques, inspirent, dans ce programme, différentes analyses linguistiques et lectures freudiennes. L’enfant de «Combray» est un enfant-lecteur : que lit-il et que lisait Proust ? Outre Pierre Loti et son emblématique _Roman d’un enfant_, John Ruskin et Anna de Noailles figurent parmi les modèles, antérieurs et contemporains qui ont pu influencer ou inspirer l’auteur de la Recherche. Une certaine représentation de l’enfance se profile dans les moments-clés de «Combray», que ce soit l’épisode des aubépines ou celui des clochers de Martinville, car l’enfance participe de la fondamentale interrogation sur la vocation d’écrivain, déjà formulée dans _Jean Santeuil_ et qui irrigue l’œuvre entière. Ce sont autant de questions que nous nous poserons et d’aspects que nous envisagerons lors de ce colloque qui vise à célébrer les cent cinquante ans de la naissance de Marcel Proust. ### VENDREDI 9 JUILLET 9h00 – 13h00 ### Salle Jules Amiot [**RETOUR au PROGRAMME COMPLET du Festival « Illiers, trait d’union, Combray »**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=20740859)

