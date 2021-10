Colloque Photographie et Sciences Museum de Toulouse, 30 octobre 2021, Toulouse.

PROGRAMME **9h > 9h30** **Discours inauguraux** par **Francis Duranthon**, directeur du Muséum d’Histoire Naturelle de Toulouse Métropole et directeur des Musées de la Ville de Toulouse, **Francis Grass**, adjoint au Maire en charge de la coordination des politiques culturelles, **Anne Boyer**, vice-présidente en charge de la Culture au Conseil Départemental de la Haute-Garonne, **Carole Delga**, Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées – Méditerranée, **Christophe Giraud**, délégué régional du CNRS Occitanie Ouest, **Stéphanie Pécourt**, directrice du Centre Wallonie-Bruxelles / Paris et **Philippe Guionie**, directeur de la Résidence 1+2. **9h30 > 10h** **Ouverture du colloque** avec la marraine 2021 de la Résidence 1+2, **Héloïse Conésa**, conservatrice du patrimoine en charge de la collection de photographie contemporaine au département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France (BnF). **10h > 11h** **Projection** du film de création 2020. Cinéaste : **Margaux Chataux**. Projection suivie d’une discussion avec la cinéaste, **Alexandre Beznosiuk**, directeur de l’Ecole Nationale Supérieure d’AudioVisuel (ENSAV) et **Géraldine Durand-Dosdat**, responsable de l’animation de la filière OCCITANIE FILMS à Toulouse. _Questions du public_ **11h00 > 12h00** **Table ronde** modérée par **Andreina De Bei**, rédactrice en chef adjointe, directrice photo du magazine _Sciences et Avenir – La Recherche_. Intervenant.es : – **Grégoire Eloy**, lauréat de la Résidence 1+2, 2021, – **Héloïse Conésa**, marraine 2021 de la Résidence 1+2, – **Simon Gascoin**, chercheur CNRS, nivologue au CESBIO/OMP – Centre d’études spatiales de la biosphère/Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/CNES/IRD), – **Etienne Berthier**, chercheur CNRS, glaciologue au LEGOS/OMP – Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales/Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/CNES/IRD), – **Pierre René**, accompagnateur en montagne et responsable de l’association de glaciologie Moraine. _Questions du public_ **12h15 > 12h45** **Signature** du coffret (3 ouvrages) paru aux Éditions Filigranes – textes : **Fabien Ribery**, avec les photographes 2021, **Grégoire Eloy, Myriem Karim** et **Laure Winants** **14h30 > 15h45** **Table ronde** modérée par **Anaïs Viand**, rédactrice en chef web de Fisheye magazine. Intervenant.e.s : **Myriem Karim,** lauréate de la Résidence 1+2, 2021, **Michel de Saint-Blanquat**, géologue au GET/OMP – Géosciences environnement Toulouse-Observatoire Midi-Pyrénées (CNRS/UPS/CNES/IRD), **Jean-Paul Métailié**, chercheur émérite du CNRS, géographe au GEODE – Géographie de l’environnement (CNRS/UT2J), **Laure Winants**, lauréate de la Résidence 1+2, 2021, **Catherine Jeandel**, océanologue, géochimiste et directrice de recherche au CNRS – LEGOS – Laboratoire d’études en géophysique et océanographie spatiales – (CNRS/UPS/CNES/IRD). Marraine d’honneur de la Résidence 1+2. **Christophe Cassou**, climatologue, directeur de recherche au CECI (Climat, Environnement, Couplages et Incertitudes) – CERFACS – Centre européen de recherche et de formation avancée en calcul scientifique, membre du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) **Stéphanie Pécourt**, Directrice du Centre Wallonie-Bruxelles, à Paris. _Questions du public_ **16h45 > 17h30** Présentation de la Factory #8 et de son/sa lauréat.e par **Philippe Guionie**, directeur de la Résidence 1+2. Intervenant·es : **Corine Fransen**, chef d’Etablissement de l’ETPA – ESMA Toulouse **Mathieu Orth**, conservateur – Nature en Occitanie – Confluence Garonne-Ariège _Questions du public_ **17h > 17h45** Présentation du parrain 2022 par **Héloïse Conésa**, marraine 2021 de la Résidence 1+2. Présentation de l’édition 2022 par **Philippe Guionie**, directeur de la Résidence 1+2. ### [Plus d’infos](https://www.1plus2.fr/colloques/colloque-2021/)

